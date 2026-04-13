واکنش کرملین به تهدیدات ترامپ برای محاصره بنادر ایران
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین گفت که محاصره بنادر ایران از سوی ارتش آمریکا با هدف ادعایی به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز تاثیر منفی بر بازارهای جهانی خواهد داشت.
«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز -دوشنبه- در جمع خبرنگاران گفت که تلاش «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا برای محاصره دریایی بنادر ایران تاثیر منفی بر بازارهای جهانی خواهد داشت.
پس از پایان بینتیجه مذاکرات صلح در اسلامآباد میان مذاکرهکنندگان ایران و آمریکا، دونالد ترامپ گفت که نیروی دریایی کشورش، آنچه او «روند مسدود کردن مسیر هر کشتی یا تمام کشتیهایی که سعی در ورود یا خروج از تنگه هرمز را داشته باشد» آغاز خواهد کرد.