به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وبگاه خبری آکسیوس گزارش داد که میانجی‌های پاکستانی، مصری و ترکی در روزهای آینده به مذاکرات خود با واشنگتن و تهران ادامه خواهند داد و از آنها می‌خواهند که مذاکرات را از سر بگیرند و به بن‌بست پایان دهند.

یک منبع منطقه‌ای به این وب‌سایت آمریکایی گفت که طرفین هنوز معتقدند که دستیابی به توافق امکان‌پذیر است و میانجی‌ها امیدوارند که اختلافات را کاهش دهند تا دور جدیدی از مذاکرات قبل از پایان آتش‌بس در ۲۱ آوریل برگزار شود.

این منبع منطقه‌ای در مورد مذاکرات گفت که طرفین در بن‌بست کامل نیستند و فضای مذاکرات را بیشتر شبیه یک «بازار» توصیف کرد که در آن دو طرف در حال چانه‌زنی هستند و تاکید کرد که هنوز در بسته نشده است.

پیشتر، «دونالد ترامپ»، رئیس حمهور آمریکا در اظهارتی گزافه، مدعی محاصره تنگه هرمز شد.

در همین مورد یک مقام آمریکایی توضیح داد که این محاصره (ادعایی) نیز بخشی از مذاکرات جاری بوده و هدف آن جلوگیری از استفاده ایران از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار در مذاکرات است.

