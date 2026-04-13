استارمر:
از محاصره تنگه هرمز حمایت نمیکنیم
نخست وزیر انگلیس در واکنش به یاوهگوییهای رئیس جمهور آمریکا گفت که کشورش از محاصره تنگه هرمز حمایت نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کییر استارمر»، نخست وزیر انگلیس امروز -دوشنبه- در واکنش به یاوهگوییهای «دونالد ترامپ»، رئیس حجمهور آمریکا مبنی بر محاصره تنگه هرمز گفت که کشورش از این اقدام حمایت نخواهد کرد.
نخست وزیر انگیس در مصاحبه با رادیو ۵ بیبیسی گفت که کشورش صرف نظر از فشارها وارد جنگ علیه ایران نخواهد شد و از محاصره کردن تنگه هرمز حمایت نمیکند.
وی اظهار داشت: «بازگشایی تنگه بسیار حیاتی است».
استارمر افزود: «به نظر من، حیاتی است که تنگه را کاملا باز کنیم و این جایی است که ما تمام تلاشهای خود در مدت اخیر را صرف آن کردهایم و به این کار ادامه خواهیم داد».