به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کی‌یر استارمر»، نخست وزیر انگلیس امروز -دوشنبه- در واکنش به یاوه‌گویی‌های «دونالد ترامپ»، رئیس حجمهور آمریکا مبنی بر محاصره تنگه هرمز گفت که کشورش از این اقدام حمایت نخواهد کرد.

نخست وزیر انگیس در مصاحبه با رادیو ۵ بی‌بی‌سی گفت که کشورش صرف نظر از فشارها وارد جنگ علیه ایران نخواهد شد و از محاصره کردن تنگه هرمز حمایت نمی‌کند.

وی اظهار داشت: «بازگشایی تنگه بسیار حیاتی است».

استارمر افزود: «به نظر من، حیاتی است که تنگه را کاملا باز کنیم و این جایی است که ما تمام تلاش‌های خود در مدت اخیر را صرف آن کرده‌ایم و به این کار ادامه خواهیم داد».

