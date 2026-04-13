به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه چین طی بیانیه‌ای از همه طرف‌ها در خاورمیانه خواست تا آرامش خود را حفظ کرده و خویشتن‌داری کنند.

وزارت امور خارجه چین طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «آتش‌بس و توقف خصومت‌ها برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ضروری است.»

این بیانیه افزود: «ما آماده‌ایم با همه طرف‌ها برای تضمین جریان بی‌وقفه تامین انرژی همکاری کنیم.»

در این بیانیه آمده است: «حفظ امنیت و ایمنی تنگه هرمز در راستای منافع مشترک جامعه بین‌المللی است. امیدواریم واشنگتن و تهران به ترتیبات آتش‌بس پایبند باشند و تلاش‌های سیاسی برای جلوگیری از درگیری انجام دهند.»

