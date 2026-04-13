چین:
توقف خصومتها برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ضروری است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه چین طی بیانیهای از همه طرفها در خاورمیانه خواست تا آرامش خود را حفظ کرده و خویشتنداری کنند.
وزارت امور خارجه چین طی بیانیهای اعلام کرد: «آتشبس و توقف خصومتها برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ضروری است.»
این بیانیه افزود: «ما آمادهایم با همه طرفها برای تضمین جریان بیوقفه تامین انرژی همکاری کنیم.»
در این بیانیه آمده است: «حفظ امنیت و ایمنی تنگه هرمز در راستای منافع مشترک جامعه بینالمللی است. امیدواریم واشنگتن و تهران به ترتیبات آتشبس پایبند باشند و تلاشهای سیاسی برای جلوگیری از درگیری انجام دهند.»