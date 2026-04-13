به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،‌ دبیر ارشد کابینه ژاپن گفت توکیو هیچ تصمیمی برای اعزم نیرو به منظور مشارکت در عملیات مین‌روبی در تنگه هرمز اتخاذ نکرده است.

وی در کنفرانسی خبری در پاسخ به پرسشی درباره موضع ژاپن درباره سخنان رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص اعزام کشتی مین‌روب از سوی چند کشور دوست برای پاکسازی تنگه هرمز گفت: «در خصوص اعزام نیروهای دفاعی (ارتش) ژاپن باید بگویم هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است.»

