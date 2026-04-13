آغاز به کار مجدد سفارت آذربایجان در ایران

به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری آذربایجان، امروز- دوشنبه- در بیانیه‌ای از آغاز به‌کار این سفارتخانه با حضور تعداد محدودی از کارکنان دیپلماتیک و اداری، از جمله سفیر، خبر داد.

در این بیانیه آمده است: با توجه به مسائل امنیتی و سازمانی، برنامه‌ریزی شده است که فعالیت‌های سفارت به صورت مرحله‌ای تنظیم شود.

در این بیانیه همچنین ذکر شده که از سرگیری فعالیت‌های سفارت آذربایجان اندکی پس از توقف عملیات نظامی در ایران و اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای، نمونه بارزی از اهمیت ویژه‌ای است که آذربایجان برای روابط با همسایه و دوست خود ایران قائل است.

