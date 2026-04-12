در واکنش به شکست مذاکرات آمریکا و ایران؛

عمان خواستار تمدید آتش‌بس و «امتیازدهی‌های دردناک» شد

وزیر امور خارجه عمان در واکنش به شکست مذاکرات میان ایران و آمریکا، بر ضرورت تمدید آتش‌بس و تداوم مسیر دیپلماسی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، امروز- یکشنبه- از ایران و ایالات متحده آمریکا خواست تا با تمدید آتش‌بس، زمینه ادامه مذاکرات را فراهم کنند. این درخواست پس از ناکامی گفت‌وگوها در اسلام‌آباد مطرح شده است.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» با اشاره به دیدارهای پیشین خود با دونالد ترامپ و جی‌دی ونس پیش از آغاز جنگ، اظهار داشت که در آن مقطع، نشانه‌هایی از تمایل واشنگتن برای پرهیز از جنگ مشاهده کرده بود.

البوسعیدی در ادامه با اشاره به حساسیت شرایط منطقه، تأکید کرد که دستیابی به توافق مستلزم «ارائه امتیازات دردناک» از سوی همه طرف‌هاست، اما این هزینه‌ها به‌مراتب کمتر از پیامدهای سنگین شکست مذاکرات و ورود به جنگ خواهد بود.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که پس از بن‌بست در مذاکرات، سطح تنش‌ها در منطقه افزایش یافته و برخی بازیگران منطقه‌ای تلاش دارند از طریق میانجی‌گری، مانع از تشدید بحران شوند.

