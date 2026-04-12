اولیانوف:
ونس واقعا انتظار داشت در چند ساعت با ایران به توافق برسد؟
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین نسبت به اظهارات گزافه معاون رئیس جمهور آمریکا پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات تهران-واشنگتن در اسلامآباد واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس به اظهارات گزافه «جیدی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات تهران-واشنگتن واکنش نشان داد.
اولیانوف نوشت: «آیا معاون رئیس جمهور واقعا انتظار داشت که در عرض چند ساعت به توافقی در مورد چنین موضوع پیچیده و چندوجهی دست یابد؟».
وی افزود: «این امر در صورتی امکانپذیر بود که فقط یک طرف آماده تسلیم شدن باشد (که در این مورد چنین نیست). اگر طرف آمریکایی به دنبال توافق است، باید برای چندین دور مذاکره همراه با جلسات متعدد در سطح کارشناسی آماده باشد. این الفبای دیپلماسی است».