به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرویس مطبوعاتی کاخ کرملین امروز -یکشنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، و «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس، در یک تماس تلفنی در رابطه با همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کردند.

در این اعلام شد: «طرفین درباره مسائل مهم مربوط به همکاری‌های دوجانبه، از جمله جنبه‌های تجاری و اقتصادی، گفت‌وگو کردند».

سرویس مطبوعاتی کرملین در بیانیه خود افزود: «آنها بر عزم مشترک خود برای ادامه تقویت روابط متحدانه روسیه و بلاروس و همکاری نزدیک در سطوح مختلف تاکید کردند.پوتین و لوکاشنکو همچنین در مورد تعدادی از مسائل دستور کار بین‌المللی تبادل نظر کردند».

انتهای پیام/