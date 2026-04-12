گفتوگوی تلفنی پوتین و لوکاشنکو
کاخ کرملین از گفتوگوی تلفنی رئیس جمهور روسیه با همتای بلاروسی خود خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرویس مطبوعاتی کاخ کرملین امروز -یکشنبه- در بیانیهای اعلام کرد «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، و «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس، در یک تماس تلفنی در رابطه با همکاریهای دوجانبه گفتوگو کردند.
در این اعلام شد: «طرفین درباره مسائل مهم مربوط به همکاریهای دوجانبه، از جمله جنبههای تجاری و اقتصادی، گفتوگو کردند».
سرویس مطبوعاتی کرملین در بیانیه خود افزود: «آنها بر عزم مشترک خود برای ادامه تقویت روابط متحدانه روسیه و بلاروس و همکاری نزدیک در سطوح مختلف تاکید کردند.پوتین و لوکاشنکو همچنین در مورد تعدادی از مسائل دستور کار بینالمللی تبادل نظر کردند».