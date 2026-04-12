به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بلومبرگ با استناد به داده‌های ردیابی کشتی گزارش داد که دو نفتکش خالی امروز -یکشنبه- تلاش کردند از تنگه هرمز عبور کرده و وارد خلیج فارس شوند، اما درست پس از پایان مذاکرات بین ایالات متحده و ایران، در آخرین لحظه تغییر مسیر دادند.

بر اساس گزارش، سه نفتکش بزرگ نفتکش اواخر روز شنبه از خلیج عمان به این آبراه نزدیک شدند.

بلومبرگ اشاره کرد: «کشتی آگیوس فانوریوس ۱ مرتبط با عراق و کشتی شالامار با پرچم پاکستان که به مقصد جزیره داس در امارات متحده عربی بود، بازگشتند».

در این گزارش بیان شد که تغییر نظر آنها درست زمانی اتفاق افتاد که مذاکره‌کنندگان(ایرانی و آمریکایی) در اسلام‌آباد اعلام کردند که به توافقی دست‌ نیافتند.

این خبرگزاری افزود: «سومین کشتی نفتکش با نام مومباسا بی، در حال حرکت به جلو بود و بین جزایر لارک و قشم حرکت می‌کرد. در حال حاضر مقصد مشخصی را نشان نمی‌دهد».

