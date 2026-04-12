فایننشال تایمز گزارش داد که حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (ای‌اف‌دی) خواستار برداشتن تحریم‌های روسیه و از سرگیری اتفالل گاز «نورد استریم» شد.

این حزب همچنین پیشنهاد قطع حمایت‌ها از «دولت شکست‌خورده» اوکراین و تشدید قوانین بر پناهجویان اوکراینی را اراده کرد.

