حزب راست افراطی آلمان خواستار برداشتن تحریمهای روسیه شد
حزب راست افراطی آلمان خواستار برداشتن تحریمهای روسیه و از سرگیری انتقال گاز نورد استریم شد.
فایننشال تایمز گزارش داد که حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (ایافدی) خواستار برداشتن تحریمهای روسیه و از سرگیری اتفالل گاز «نورد استریم» شد.
این حزب همچنین پیشنهاد قطع حمایتها از «دولت شکستخورده» اوکراین و تشدید قوانین بر پناهجویان اوکراینی را اراده کرد.