ترامپ ایران را به محاصره دریایی تهدید کرد

به گزارش الینا به نقل از روسیاالیوم، »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور ایالات متحده، با انتشار پیامی ادعایی جدید در پلفترم تروث سوشال، ایران را به محاصره دریایی تهدید کرد.

ترامپ در این پیام ادعایی، آنچه را که به عنوان برگ برنده خود در صورت عدم رعایت شرایط آمریکا توسط ایران توصیف می‌کرد، فاش و تهدید به محاصره دریایی کرد.

ترامپ در حساب کاربری خود در پیامی ادعایی نوشت: «برگ برنده‌ای که رئیس جمهور در صورت عدم رعایت شرایط ایران در دست دارد: محاصره دریایی».

