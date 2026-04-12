چین تهدیدات و فشار نظامی علیه تایوان را کنار بگذارد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دیپلمات ارشد ایالات متحده در تایوان گفت که چین باید تهدیدها و فشار نظامی علیه تایوان را کنار بگذارد و با رهبران این جزیره گفت‌وگو کند چرا که این امر از سوءتفاهم‌ها جلوگیری کرده و روابط را تثبیت می‌کند.

«ریموند گرین»، سفیر و رئیس موسسه آمریکا در تایوان، که در نبود روابط دیپلماتیک رسمی، روابط را مدیریت می‌کند، گفت: «سیاست ثابت ایالات متحده حمایت از تبادل نظر در سراسر تنگه تایوان بوده است».

وی افزود: «ما همچنین انتظار داریم که چین تهدیدها یا فشار نظامی علیه تایوان را کنار بگذارد. من معتقدم که این امر به کاهش تنش‌های دو سوی تنگه کمک خواهد کرد».

