به گزارش ایلنا، سی‌ان‌ان به نقل از این منبع که نامش منتشر نشده است، افزود، «زیاده‌خواهی‌های» طرف آمریکایی در چند موضوع، از جمله تنگه هرمز، مانع از توافق طرفین بر سر یک پایه مشترک برای پیشبرد گفت‌وگوها شده است.

وی با بیان اینکه «ایران عجله‌ای ندارد» اظهار کرد، تهران به آمریکا اعلام کرده است که تا زمانی‌که چارچوب مشترکی ایجاد نشود «وضعیت تنگه هرمز بدون تغییر نخواهد ماند» و «حتی کشتی‌هایی که در مورد آنها توافق شده بود، نخواهند توانست عبور کنند.»

این منبع هشدار داد که «نگاه واقعبینانه‌ای» نداشته باشند، تنگه هرمز بسته خواهد ماند.

وی گفت که ایران توانایی خود را برای بستن تنگه نشان داده است و «تکرار محاسبات اشتباه» از سوی آمریکا «به زیان» این کشور خواهد بود.

مذاکرات میان ایران و آمریکا شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ در اسلام‌آباد پاکستان به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بر هیات ایرانی و نیز جی‌دی ونس، معاون‌رئیس جمهوری آمریکا بر هیات آمریکایی آغاز شد.

