به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان نسبت به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات اسلام‌آباد ابراز خوش‌بینی کرد.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که وزیر امور خارجه این کشور ابراز امیدواری کرد که دو هیئت در مذاکرات سازنده صلح شرکت کنند.

وزارت امور خارجه پاکستان افزود: «وزیر امور خارجه تمایل خود را برای ادامه همکاری برای تسهیل حل و فصل مناقشه بین دو طرف تأیید می‌کند.»

انتهای پیام/