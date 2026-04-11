به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «چاک شومر»، رهبر دموکرات‌های سنا، گفت که جنگ بی‌ملاحظه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، منجر به افزایش شدید تورم در ایالات متحده شده است.

چاک شومر در پلتفرم ایکس نوشت: «تورم سر به فلک کشیده، که بالاترین میزان در سال‌های اخیر است همگی به دلیل جنگ غیرضروری، برنامه‌ریزی ضعیف و بی‌ملاحظه دونالد ترامپ است».

وی افزود: «این دلیل دیگری است که چرا باید فورا به این جنگ پایان دهیم. آمریکایی‌ها هر روز هزینه حماقت ترامپ را می‌پردازند».

انتهای پیام/