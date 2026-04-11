رسانه عبری:
نگرانی در تلآویو: جنگ ایران، اعراب را به سمت تهران و آنکارا سوق میدهد؟
یک رسانه عبری از نوعی نگرانی و بدبینی در تلآویو نسبت به آینده روند عادیسازی روابط با کشورهای عربی حوزه خلیجفارس خبر داده و نوشته است که این کشورها به سمت تقویت روابط با ایران و ترکیه متمایل شدهاند.
به گزارش ایلنا، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که در ارزیابیهای جدید در رژیم صهیونیستی، نسبت به پیامدهای جنگ با ایران بر روند عادیسازی روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، نوعی بدبینی و نگرانی شکل گرفته است.
بر اساس این گزارش، برخی تحلیلها در رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که کشورهای عرب حوزه خلیجفارس ممکن است در شرایط جدید، تمایل بیشتری برای نزدیک شدن به ایران و ترکیه پیدا کنند؛ موضوعی که میتواند بر معادلات منطقهای تأثیرگذار باشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که با وجود تقویت همکاریها و ائتلاف امنیتی میان رژیم صهیونیستی و امارات، به نظر میرسد روند کلی عادیسازی روابط با کشورهای عربی منطقه با چالش و آسیب مواجه شده است.