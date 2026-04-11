به گزارش ایلنا، رسانه رسمی رژیم صهیونیستی( کان) به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: در حال حاضر هیچ آتش‌بسی به طور رسمی در لبنان برقرار نیست، اما شاهد کاهش چشمگیری در شدت و تعداد حملات هستیم.

این منابع همچنین فاش کردند که عملیات نظامی علیه بیروت دیگر به سادگی انجام نمی‌شود و برای اجرای هرگونه حمله به پایتخت لبنان، کسب موافقت‌های متعدد، به ویژه تأیید نهایی از سوی بنیامین نتانیاهو، ضروری است.

