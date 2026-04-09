کایا کالاس:
آتشبس باید به لبنان گسترش یابد
دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گفت که آتشبس ۲ هفتهای میان ایران و آمریکا باید شامل لبنان نیز بشود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت که لبنان نیز باید شامل آتشبس میان ایران و آمریکا بشود.
کالاس در در پلفترم ایکس نوشت: «اقدامات اسرائیل، آتشبس آمریکا و ایران را به شدت تحت فشار قرار داده است. آتشبس ایران باید به لبنان نیز گسترش یابد».
وی افزود: «حملات اسرائیل دیشب صدها کشته برجای گذاشت و این استدلال را که چنین اقداماتی در چارچوب دفاع از خود قرار میگیرند، دشوار میکند».