کره شمالی چندین موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن شلیک کرد

کره شمالی چندین موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن شلیک کرد
رسانه‌ها گزارش دادند که کره شمالی چندین موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از ستاد مشترک ارتش این کشور گزارش داد که جمهوری دموکراتیک خلق کره، چندین موشک بالستیک به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است.

بر اساس اطلاعات، این موشک‌ها حدود ساعت ۱۱:۵۰ شب سه‌شنبه به وقت گرینویچ شلیک شدند. این چهارمین پرتاب موشک کره شمالی در سال جاری است.

پیش از این، این خبرگزاری به نقل از ارتش کره جنوبی اعلام کرده بود که کره شمالی در ۷ آوریل یک آزمایش موشکی انجام داده است. سئول معتقد است که احتمالا در این آزمایش، موشک‌های بالستیک شلیک شده‌اند.

 

