رئیسجمهور کوبا:
در صورت حمله آمریکا، “جنگ چریکی” را آغاز میکینم
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، میگل دیاز-کانل، رئیسجمهور کوبا، با اعلام اینکه در صورت حمله نظامی آمریکا به این کشور، کوبا با حملهای در مقیاس “جنگ چریکی” پاسخ خواهد داد، به واشنگتن هشدار داد که هرگونه عملیاتی با “تلفات سنگین” برای هر دو کشور همراه خواهد بود.
این اظهارات که در مصاحبهای اختصاصی با نشریه “نیوزویک” در هاوانا بیان شد، اولین مصاحبه رئیسجمهور کوبا با رسانههای آمریکایی از سال ۲۰۲۳ به شمار میرود. این سخنان در واکنش به تهدیدات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر تصرف “این جزیره کمونیستی” که تنها حدود ۱۴۵ کیلومتر با فلوریدا فاصله دارد، مطرح شده است.
تهدیدات ترامپ در شرایطی مطرح میشود که کوبا از بحران اقتصادی شدیدی رنج میبرد. ۱۰ میلیون نفر از شهروندان این کشور به دلیل بحران شدید انرژی و قطع روزانه برق، با مشکل مواجه هستند؛ بحرانی که از ژانویه گذشته با تحریمهای آمریکا بر واردات نفت به این جزیره تشدید شده است.
کاخ سفید دلیل این اقدامات را “تهدید فوقالعاده و استثنایی” کوبا علیه امنیت ملی آمریکا ادعا کرده و به سیاستهای کمونیستی هاوانا، روابط آن با روسیه، چین و ایران، و همچنین ارتباطات ادعایی با حماس و حزبالله اشاره کرده است. مقامات کوبایی این اتهامات را رد میکنند.
تحریمهای آمریکا بر کوبا منجر به افزایش قیمت مواد غذایی، کمبود دارو و اعتراضات نادر ضد دولتی شده است. دولت ترامپ نیز به طور علنی احتمال مداخله آمریکا را مطرح کرده است.
هدف بعدی
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پس از عملیات تجاوزکارانه در ونزوئلا و علیه ایران، در موارد متعددی کوبا را “هدف بعدی” خوانده و ابراز امیدواری کرده بود که به نحوی “بر کوبا مسلط شود”.
با این حال، میگل دِیاز-کانل، روز جمعه در واکنش به این اظهارات، ضمن تأکید بر اولویت دیپلماسی و گفتگو، اعلام کرد که کوبا در صورت وقوع هرگونه حمله از سوی ایالات متحده، با “مشارکت تمامی شهروندان” از تمامیت ارضی خود با قدرت دفاع خواهد کرد.
رئیسجمهور کوبا در ادامه گفتوگو با نیوزویک افزود: “ما همیشه به دنبال اجتناب از جنگ خواهیم بود و همواره برای صلح تلاش خواهیم کرد. اما اگر تجاوز نظامی رخ دهد، ما از خود دفاع خواهیم کرد، نبردها را پیش خواهیم برد و از خودمان محافظت میکنیم.”
وی با استناد به شعار معروف فیدل کاسترو، رهبر فقید کوبا، و جنگ چریکی انقلابیون کوبایی، ادامه داد: “اگر در نبرد سقوط کنیم، مرگ در راه وطن، زندگی است.”
دِیاز-کانل ضمن اذعان به جایگاه کوبا به عنوان کشوری کوچک که همواره درگیر تنشهای تاریخی با یک قدرت بزرگ بوده است، بر دکترین دفاعی کوبا تأکید کرد و گفت که هرگونه حمله نظامی آمریکا “موجب تلفات سنگین برای هر دو کشور و ملت خواهد شد.”
وی هشدار داد: “تلفات جانی و تخریب مادی غیرقابل شمارش خواهد بود. چنین تجاوزی از هر نظر بسیار پرهزینه خواهد بود و شایسته ملت ما نیست.”