ونس مدعی مذاکرات فشرده پیرامون ایران در ساعات آینده شد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهوری آمریکا این ادعا را مطرح کرد که واشنگتن در ساعات آینده شاهد مذاکرات فشرده‌ای در مورد ایران خواهد بود.

معاون رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه در جریان سفر به مجارستان مدعی شد: «ساعات آینده شاهد مذاکرات فشرده‌ای در مورد ایران خواهیم بود. ایرانی‌ها در حل مذاکرات سریع نبودند و هنوز هم نیستند.»

وی به این مساله اشاره نکرد که این مذاکرات چگونه و توسط چه طرف ها یا کسانی انجام خواهد شد.

ونس در حالی که پیشنهادهایی از طریق میانجی ها برای توقف جنگ بین دو طرف درگیری ارائه شده است، مدعی شد که آمریکا مطمئن است هنوز هم امکان دریافت پاسخ ایران تا ساعت ۸ شب وجود دارد.

انتهای پیام/