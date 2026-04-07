وزیر اول اسکاتلند: تهدیدهای ترامپ علیه ایران غیراخلاقی است
وزیر اول اسکاتلند، تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختهای ایران را «غیراخلاقی» توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «جان سوینی»، وزیر اول اسکاتلند، تهدیدهای «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختهای ایران را «غیراخلاقی» توصیف کرد.
سوینی در گفتگو با این خبرگزاری بریتانیایی گفت که کل درگیری در ایران نباید اتفاق میافتاد و مداخله ایالات متحده و اسرائیل در ایران را ناموجه و غیرقانونی توصیف کرد.
وی هشدار داد که ترامپ نمیتواند کاری را که آغاز کرده به تنهایی به پایان برساند.
وی افزود که تهدیدهای فعلی، چه از نظر زبان و چه از نظر محتوا، باعث سختی و رنج عظیمی برای مردم خواهد شد.