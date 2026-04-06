مخالفت با جنگ علیه ایران، محبوبیت حزب حاکم اسپانیا را افزایش داده است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نتایج دو نظرسنجی که امروز -دوشنبه- منتشر شده نشان می‌دهد که حزب سوسیالیست حاکم اسپانیا، در بحبوحه مخالفت سرسختانه «پدرو سانچز»، نخست وزیر این کشور با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حمایت رای‌دهندگان را به دست آورده است، در حالی که حزب راست افراطی «وکس» که از این حمله حمایت می‌کند، شاهد کاهش حمایت بوده است.

سانچز به عنوان یکی از صریح‌ترین رهبران غربی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران انتقاد می‌کند و آن را «جنگ غیرقانونی و بی‌ملاحظه» می‌نامد.

حزب حاکم اسپانیا، حریم هوایی این کشور را به روی هواپیماهای آمریکایی درگیر در حملات بسته و استفاده از پایگاه‌های نظامی مشترک در جنوب اسپانیا را برای آنها ممنوع کرده است.

از سوی دیگر حزب راست افراطی اسپانیا که از متحدان نزدیک جنبش «MAGA» «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده است، موضع سانچز را شدیدا مورد انتقاد قرار داده است.

یک نظرسنجی توسط موسسه نظرسنجی ایالتی CIS ماه گذشته نشان داد که ۸۵ درصد از پاسخ‌دهندگان خالف جنگ هستند.

نظرسنجی جدید روز دوشنبه توسط «سیگما دوس» برای روزنامه «ال موندو» نشان داد که حمایت از سوسیالیست‌های سانچز از ۲۶.۴ درصد ماه گذشته به ۲۷.۷ درصد افزایش یافته و پیشتازی حزب محافظه‌کار مردم (PP) را کاهش داده است.

نظرسنجی دیگری، برای «ال پایس»، محبوبیت آنها از ۲۷.۷ به ۲۸.۶ درصد رسیده است.

در همین حال، بر اساس نظرسنجی سیگما دوس، وکس در ماه آوریل از ۱۸.۳ درصد به ۱۷.۱ درصد کاهش یافت و در نظرسنجی ۴۰ دسی‌بل با ۰.۱ درصد کاهش به ۱۸.۷ درصد رسید.

حزب مردم در هر دو نظرسنجی در صدر قرار گرفت و به ترتیب ۳۲.۵ درصد و ۳۱.۱ درصد از اهداف رای‌دهندگان را به خود اختصاص داد که در هر دو نظرسنجی کمتر از یک درصد افزایش یافته است.

این حزب، سانچز را به آسیب رساندن به روابط فراآتلانتیک متهم می‌کند و از محکوم کردن علنی ترامپ و رژیم اسرائیل خودداری کرده هرچند که رهبر آن نیز شعار «نه به جنگ» را تکرار کرده است.

