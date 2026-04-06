رزمایش مشترک نیروهای ویژه انگلیس، ایتالیا و رومانی در مولداوی

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نیروهای ویژه انگلیس، ایتالیا و رومانی به همراه همتایان محلی خود، رزمایش نظامی «»JCET-۲۰۲۶ (آموزش تبادل ترکیبی مشترک) را از ۲۳ مارس تا ۳ آوریل در مولداوی برگزار کردند.

سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع مولداوی اعلام کرد که هدف از این رزمایش، تقویت هماهنگی نیروها برای ماموریت‌های ویژه بود.

این نیروها شلیک سلاح‌های مختلف و پرش با چتر را تمرین کردند. آنها همچنین آموزش فرماندهی، تمرینات آمادگی جسمانی و تمرینات مراقبت‌های پزشکی را انجام دادند.

