خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رزمایش مشترک نیروهای ویژه انگلیس، ایتالیا و رومانی در مولداوی

کد خبر : 1769985
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای ویژه انگلیس، ایتالیا و رومانی در مولداوی رزمایش برگزار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نیروهای ویژه انگلیس، ایتالیا و رومانی به همراه همتایان محلی خود، رزمایش نظامی «»JCET-۲۰۲۶ (آموزش تبادل ترکیبی مشترک) را از ۲۳ مارس تا ۳ آوریل در مولداوی برگزار کردند.

سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع مولداوی اعلام کرد که هدف از این رزمایش، تقویت هماهنگی نیروها برای ماموریت‌های ویژه بود.

این نیروها شلیک سلاح‌های مختلف و پرش با چتر را تمرین کردند. آنها همچنین آموزش فرماندهی، تمرینات آمادگی جسمانی و تمرینات مراقبت‌های پزشکی را انجام دادند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار