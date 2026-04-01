ترامپ: خروج از ناتو را به صورت جدی بررسی می‌کنیم

کد خبر : 1768068
رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با روزنامه تلگراف بریتانیا اعلام کرد به‌دلیل عدم همراهی ناتو در جنگ علیه ایران، به‌طور جدی گزینه خروج از این ائتلاف نظامی را بررسی می‌کند.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با روزنامه تلگراف از عملکرد ناتو انتقاد کرده و آن را «ببری کاغذی» خوانده است. 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پس از جنگ ایران، عضویت آمریکا در ناتو را مورد بازنگری قرار خواهد داد، گفت: «بله، اما این موضوع دیگر از مرحله بازنگری عبور کرده است.»

ترامپ همچنین افزود که هرگز به ناتو قانع نشده و به گفته او، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز از این دیدگاه آگاه است.

در همین حال، روزنامه «فایننشال تایمز» پیش‌تر گزارش داده بود که ترامپ به متحدان ناتو هشدار داده در صورتی که در جنگ علیه ایران از آمریکا حمایت نکنند، آینده این ائتلاف «بسیار بد» خواهد بود.

