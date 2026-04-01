روبیو از تجدیدنظر در روابط آمریکا با ناتو بعد از جنگ ایران خبر داد

به گزارش ایلنا، در محافل سیاسی آمریکا نارضایتی گسترده‌ای نسبت به عدم همراهی کشورهای اروپایی در بازگشایی تنگه هرمز شکل گرفته؛ گذرگاه حیاتی انرژی که در نتیجه تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران بسته شده است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در گفت‌وگو با فاکس نیوز با اشاره به روند جنگ ایران که وارد هفته پنجم شده، تأکید کرد: «بازنگری در روابط با ناتو پس از این جنگ اجتناب‌ناپذیر است.» وی همچنین مدعی شد که واشنگتن به پایان این درگیری نزدیک شده و «خط پایان قابل مشاهده است».

وزیر خارجه آمریکا در ادامه از احتمال برگزاری دیدار مستقیم با ایران در ادامه روند تحولات خبر داد، اما هم‌زمان تأکید کرد که به‌زعم واشنگتن، هیچ‌گونه حمایت خارجی از ایران تأثیری بر روند عملیات آمریکا نخواهد داشت.

در همین حال، روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده است که دونالد ترامپ در حال بررسی گزینه‌هایی برای تغییر در سطح و شکل روابط با اعضای ناتو است؛ مسئله‌ای که می‌تواند به تعمیق اختلافات در میان کشورهای غربی منجر شود.

انتهای پیام/