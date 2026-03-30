خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ: فروپاشی کوبا نزدیک است و ما برای کمک به آنجا می‌رویم!

ترامپ: فروپاشی کوبا نزدیک است و ما برای کمک به آنجا می‌رویم!
کد خبر : 1767006
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا با این ادعا، که کوبا به‌زودی با بحران شدید روبه‌رو خواهد شد، اظهار داشت که ایالات متحده در زمان سقوط دولت، برای حمایت از شهروندان خود و مردم کوبا وارد عمل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- دوشنبه- طی اظهاراتی گفت که کوبا کشور بعدی خواهد بود که شاهد فروپاشی خواهد بود.

ترامپ وضعیت کنونی کوبا را «فاجعه‌آمیز» و «کشوری شکست‌خورده» توصیف کرد و افزود: «کوبا در مدت کوتاهی فرو خواهد پاشید».

وی با این ادعا، که ایالات متحده آماده مداخله در کوبا در زمان فروپاشی خواهد بود، گفت: «ما آنجا خواهیم بود تا کمک کنیم. ما آنجا خواهیم بود تا به شهروندان آمریکایی با اصل و نسب کوبایی کمک کنیم».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار