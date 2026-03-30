ترامپ: فروپاشی کوبا نزدیک است و ما برای کمک به آنجا میرویم!
کد خبر : 1767006
رئیسجمهور آمریکا با این ادعا، که کوبا بهزودی با بحران شدید روبهرو خواهد شد، اظهار داشت که ایالات متحده در زمان سقوط دولت، برای حمایت از شهروندان خود و مردم کوبا وارد عمل خواهد شد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز- دوشنبه- طی اظهاراتی گفت که کوبا کشور بعدی خواهد بود که شاهد فروپاشی خواهد بود.
ترامپ وضعیت کنونی کوبا را «فاجعهآمیز» و «کشوری شکستخورده» توصیف کرد و افزود: «کوبا در مدت کوتاهی فرو خواهد پاشید».
وی با این ادعا، که ایالات متحده آماده مداخله در کوبا در زمان فروپاشی خواهد بود، گفت: «ما آنجا خواهیم بود تا کمک کنیم. ما آنجا خواهیم بود تا به شهروندان آمریکایی با اصل و نسب کوبایی کمک کنیم».