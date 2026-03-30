به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- دوشنبه- طی اظهاراتی گفت که کوبا کشور بعدی خواهد بود که شاهد فروپاشی خواهد بود.

ترامپ وضعیت کنونی کوبا را «فاجعه‌آمیز» و «کشوری شکست‌خورده» توصیف کرد و افزود: «کوبا در مدت کوتاهی فرو خواهد پاشید».

وی با این ادعا، که ایالات متحده آماده مداخله در کوبا در زمان فروپاشی خواهد بود، گفت: «ما آنجا خواهیم بود تا کمک کنیم. ما آنجا خواهیم بود تا به شهروندان آمریکایی با اصل و نسب کوبایی کمک کنیم».

