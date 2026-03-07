آمریکا فروش تسلیحات به اسرائیل را تصویب کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ وزارت امور خارجه ایالات متحده ‌اعلام کرد که فروش تسلیحات به ارزش ۱۵۱.۸ میلیون دلار به اسرائیل برای مهمات و پشتیبانی مهمات را بدون ارائه آن به کنگره تصویب کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده، تشخیص داده است که یک وضعیت اضطراری وجود دارد که مستلزم فروش فوری به اسرائیل است. این اعلامیه یک هفته پس از آغاز حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران منتشر شد.

‌وزارت امور خارجه‌ آمریکا اعلام کرد که روبیو تشخیص داده است که این فروش «در راستای منافع امنیت ملی ایالات متحده» است.

