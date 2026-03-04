هشدار رئیس سازمان جهانی بهداشت درباره حمله به مراکز درمانی ایران

به گزارش ایلنا، «تدروس آدهانوم گبریسوس»، رئیس سازمان بهداشت جهانی با اشاره به آسیب بیمارستان‌ها در تهران، سراب و همدان، خواستار حفاظت فوری از مراکز درمانی در درگیری‌ها شد.

رئیس سازمان بهداشت جهانی در ایکس نوشت: «مراکز درمانی، کارکنان و بیماران در بحبوحه درگیری‌های جاری در ایران تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. طبق گزارش‌ها، انفجارهایی در نزدیکی بیمارستان مطهری، در پایتخت ایران، تهران، به بخش‌هایی از این مرکز درمانی آسیب رسانده و باعث تخلیه اجباری بیماران و کارکنان بهداشتی در اول مارس شده است».

وی اظهار داشت: «طبق گزارش‌ها، دو مرکز فوریت‌های پزشکی در شهر سراب در مرکز ایران و شهر همدان در غرب ایران متحمل خساراتی شده‌اند و حداقل دو کادر پزشکی زخمی شده‌اند».

گبریسوس تاکید کرد: «در مواقع بحرانی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز هستند. به همین دلیل است که تضمین حفاظت از آنها در همه زمان‌ها ضروری است. من بار دیگر از همه طرف‌ها می‌خواهم که از تلفات مراکز درمانی، کارکنان و بیماران در درگیری جلوگیری کنند. صلح بهترین دارو است».