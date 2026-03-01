مفتی عمان: مقابله با «تجاوز وحشیانه» علیه ایران ضروری است

به گزارش ایلنا، شیخ أحمد بن حمد الخلیلی، مفتی سلطنت عمان، در واکنش به حملات اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بر لزوم مقابله با این تجاوز وحشیانه تأکید کرد.

الخلیلی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، اقدام آمریکا و اسرائیل علیه ایران را محکوم و از «مسلمانان و صاحبان وجدان در سراسر جهان» خواست تا در برابر این تجاوز ایستادگی کنند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که خداوند کشور‌های مسلمان را از تبعات این جنگ حفظ کند تا منافع آنها به خطر نیفتد و به تعبیر، «به دست خود، خانه‌هایشان ویران نشود».

تجاوز نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل روز شنبه آغاز شد و شهرهای تهران، اصفهان، قم، کرج و کرمانشاه را هدف قرار داد. در واکنش، ایران عملیات گسترده نظامی با استفاده از موشک‌ها و پهپادها علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه انجام داد.

 

