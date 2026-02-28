ترامپ: آمریکا با «تصمیمی بسیار بزرگ« درباره ایران رو‌به‌رو است

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در ایالت تگزاس اعلام کرد که ایالات متحده در قبال ایران با «تصمیمی بسیار بزرگ» روبه‌روست.

 وی افزود که هرگونه توافق احتمالی باید «معنادار و واقعی» باشد، نه توافقی ضعیف.

ترامپ با اشاره به مذاکرات هسته‌ای جاری گفت: «ما یک تصمیم بسیار بزرگ در پیش داریم. آن‌ها می‌خواهند توافق کنند، اما باید توافقی باشد که معنا داشته باشد».

وی با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها، از سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقاد کرده و مدعی شد که این کشور طی دهه‌های گذشته در اقدام‌های خشونت‌آمیز نقش داشته است.

ترامپ افزود: «ما باید به توافقی برسیم که واقعی و مؤثر باشد».

رئیس‌جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش به استفاده از بمب‌افکن‌های «بی‌-۲ اسپیرت» اشاره کرد و مدعی شد که این بمب‌افکن‌ها «توان هسته‌ای ایران را هدف قرار داده است».

 وی در عین حال تأکید کرد که ترجیح می‌دهد این مسأله از مسیر مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود.

ترامپ در پایان با ادعای این‌که ایران «بازیگری دشوار و خطرناک» است، بار دیگر بر لزوم دستیابی به توافقی قاطع تأکید کرد.

 

 

