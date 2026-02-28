درخواست انگلیس، ایتالیا و هلند از شهروندان خود برای ترک ایران
وزارت خارجه انگلیس با اشاره به افزایش خطر تنشهای منطقهای، از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند.
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه انگلیس با اشاره به افزایش خطر تنشهای منطقهای، از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند.
در بیانیه وزارت خارجه انگلیس آمده است: «سفر به ایران توصیه نمیشود. اگر تبعه انگلیس هستید و در حال حاضر ـ چه بهعنوان مقیم و چه مسافر ـ در ایران حضور دارید، لازم است با دقت درباره ادامه اقامت خود و مخاطرات احتمالی آن تصمیمگیری کنید».
همزمان، وزارت خارجه ایتالیا نیز با اشاره به بیثباتی مداوم شرایط امنیتی، از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند و نسبت به سفر در منطقه خاورمیانه هشدار داد.
در بیانیه این وزارتخانه تأکید شده است: «شهروندان ایتالیایی که برای گردشگری در ایران بهسر میبرند یا حضورشان ضرورت قطعی ندارد، باید این کشور را ترک کنند».
رم همچنین اعلام کرد که سفر به عراق و لبنان را توصیه نمیکند و از اتباع ایتالیایی حاضر در سرزمینهای اشغالی خواسته است نهایت احتیاط و هوشیاری را رعایت کنند.
هلند نیز از شهروندان خود خواسته است با توجه به تشدید تنشها در خاورمیانه، ایران را ترک کنند.