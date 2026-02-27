روزنامه «اسرائیل هیوم»:
ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد خود درباره ایران گفتوگو میکند
به گزارش ایلنا، روزنامه «اسرائیل هیوم» به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا قرار است روز جمعه نشستی با حضور مشاوران ارشد خود برگزار کند تا درباره ایران بهصورت مفصل گفتوگو کرده و درباره مسیر اقدام واشنگتن در قبال تهران تصمیمگیری کند.
بر اساس این گزارش، رایزنیهای داخلی در دولت آمریکا بر دامنه و اهداف احتمالی اقدام نظامی علیه ایران متمرکز است.
به گفته این مقامها، گزینههای مورد بحث شامل تأسیسات هستهای، سایتهای موشکی، نهادهای دولتی و زیرساختها میشود.
این در حالی است که دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا روز پنجشنبه در ژنو برگزار شد.