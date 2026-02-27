رهبر انصارالله:
دل بستن به صلح با تلآویو «یک توهم» و خطای محاسباتی است
رهبر جنبش انصارالله یمن با تأکید بر آشکار بودن رویکردهای توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی، تصریح کرد که دل بستن به صلح با تلآویو «یک توهم» و خطای محاسباتی است.
به گزارش ایلنا، «عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن با تأکید بر آشکار بودن رویکردهای توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی، تصریح کرد که دل بستن به صلح با تلآویو «یک توهم» و خطای محاسباتی است.
وی در سخنرانی خود در چارچوب نهمین نشست رمضانی، اعلام کرد که اقدامهای اسرائیل در غزه و لبنان در چارچوب طرحی گسترده برای تحکیم سلطه بر معادلات منطقهای و سیطره بر بخش مهمی از جهان اسلام قابل ارزیابی است.
الحوثی افزود که مواضع علنی مقامهای رژیم صهیونیستی خود گویای اهداف راهبردی این رژیم در عرصههای سیاسی، امنیتی و اقتصادی است.
رهبر انصارالله با اشاره به تداوم حملات به غزه، این اقدامها را نشانهای از ماهیت تجاوزکارانه سیاستهای اسرائیل دانست و درباره تشدید فشارها علیه لبنان نیز گفت که هدف اصلی، تضعیف توان بازدارندگی و برهم زدن موازنه منطقهای است.
الحوثی همچنین تأکید کرد که تجربههای گذشته نشان داده اسرائیل به تعهدات صلح پایبند نیست و هرگونه شرطبندی بر نیتهای صلحآمیز این رژیم، نادیده گرفتن واقعیات میدانی است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از برخی رویکردهای منفعلانه در جهان اسلام، خواستار هوشیاری، انسجام و اتخاذ اقدامهای عملی برای مقابله با چالشهای پیشرو شد.