به گزارش ایلنا، «عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن با تأکید بر آشکار بودن رویکردهای توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی، تصریح کرد که دل بستن به صلح با تل‌آویو «یک توهم» و خطای محاسباتی است.

وی در سخنرانی خود در چارچوب نهمین نشست رمضانی، اعلام کرد که اقدام‌های اسرائیل در غزه و لبنان در چارچوب طرحی گسترده برای تحکیم سلطه بر معادلات منطقه‌ای و سیطره بر بخش مهمی از جهان اسلام قابل ارزیابی است.

الحوثی افزود که مواضع علنی مقا‌م‌های رژیم صهیونیستی خود گویای اهداف راهبردی این رژیم در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی است.

رهبر انصارالله با اشاره به تداوم حملات به غزه، این اقدام‌ها را نشانه‌ای از ماهیت تجاوزکارانه سیاست‌های اسرائیل دانست و درباره تشدید فشارها علیه لبنان نیز گفت که هدف اصلی، تضعیف توان بازدارندگی و برهم زدن موازنه منطقه‌ای است.

الحوثی همچنین تأکید کرد که تجربه‌های گذشته نشان داده اسرائیل به تعهدات صلح پایبند نیست و هرگونه شرط‌بندی بر نیت‌های صلح‌آمیز این رژیم، نادیده گرفتن واقعیات میدانی است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از برخی رویکردهای منفعلانه در جهان اسلام، خواستار هوشیاری، انسجام و اتخاذ اقدام‌های عملی برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو شد.

