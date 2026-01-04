به گزارش ایلنا، یک منبع دیپلماتیک ترکیه اعلام کرد که آنکارا هیچ‌گونه اطلاعی درباره ادعای مطرح‌شده مبنی بر ارائه «ضرب‌الاجل» از سوی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا به «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا، با محوریت تبعید وی به ترکیه، در اختیار ندارد.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی «نووستی» تصریح کرد: «چنین اطلاعاتی وجود ندارد و مشخص نیست این ادعا از کجا مطرح شده است».

پیش‌تر روزنامه «نیویورک‌تایمز» به نقل از منابع آمریکایی و ونزوئلایی دخیل در مذاکرات، گزارش داده بود که مادورو در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ ضرب‌الاجل ترامپ را رد کرده و از کناره‌گیری از قدرت و خروج به مقصد ترکیه خودداری کرده است.

دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که ایالات متحده یک عملیات گسترده نظامی علیه ونزوئلا انجام داده و در جریان آن، مادورو و همسرش «سیلیا فلورس» بازداشت و از این کشور منتقل شده‌اند.

در پی این اقدام، شماری از اعضای کنگره آمریکا این عملیات را «غیرقانونی» توصیف کردند، در حالی که دولت آمریکا اعلام کرده است مادورو «با روند قضایی و محاکمه» مواجه خواهد شد. هم‌زمان، وزارت خارجه ونزوئلا از قصد خود برای مراجعه به نهادهای بین‌المللی خبر داد و خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد.

از سوی دیگر، وزارت خارجه روسیه با اعلام «همبستگی با مردم ونزوئلا»، نسبت به گزارش‌ها درباره انتقال اجباری مادورو و همسرش ابراز «نگرانی شدید» کرد و خواستار «آزادی فوری آن‌ها» و «جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها» در این کشور شد.

