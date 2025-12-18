پیشنهاد «نجومی» میلیاردر صهیونیست به ترامپ برای تمدید ریاستجمهوریاش
میلیاردر صهیونیستی– آمریکایی، در جریان جشن «حانوکا» در کاخ سفید، پیشنهاد کرد ۲۵۰ میلیون دلار دیگر در اختیار دونالد ترامپ قرار گیرد تا او برای سومین بار در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شود.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، مریم ادلسون، میلیاردر اسرائیلی–آمریکایی، مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیشنهاد کرد تا در ازای آن، موافقت کند برای بار سوم در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شود.
این پیشنهاد در جریان شرکت مریم ادلسون و ترامپ در جشن «حانوکا» (جشن یهودیان) در کاخ سفید مطرح شد، جایی که ادلسون به ترامپ گفت: «به آن فکر کنید، من ۲۵۰ میلیون دلار دیگر هم به شما میدهم.»
وی همچنین با آلان درشویتز، وکیل حامی اسرائیل، درباره راههای قانونی که ممکن است به ترامپ اجازه دهد برای دوره سوم نامزد شود، گفتوگو کرده است. این گزارش توسط وبسایت «اوپن سیکرتس» منتشر شده است.
حاضران در این جشن شعار «چهار سال دیگر» سر دادند و ترامپ در واکنش اعلام کرد که مریم ادلسون ۲۵۰ میلیون دلار به طور مستقیم و غیرمستقیم به کمپین انتخاباتی او اهدا کرده است. او توضیح داد که ادلسون ۱۰۶ میلیون دلار نیز به سازمان «Preserve America» اختصاص داده که در پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ نقش داشت.
ترامپ در ادامه به همسر مرحوم مریم، میلیاردر شلدون ادلسون، اشاره و نقش برجسته او در حمایت از اسرائیل در کاخ سفید را ستود و گفت: «او قرار بود فقط ۱۰ دقیقه با من دیدار کند، اما یک ساعت و نیم طول میکشید تا از اسرائیل دفاع کند.»