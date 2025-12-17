مرتس:
آمریکا از اوکراین بهعنوان یکی از اعضای ناتو محافظت میکند
صدراعظم آلمان، گفت که ایالات متحده موافقت کرده است که تضمینهای امنیتی مشابه ماده ۵ منشور ناتو را به کییف اعطا کند و بنابراین از آن به عنوان یکی از کشورهای عضو این اتحاد «محافظت» خواهد کرد.
صدراعظم آلمان اظهار داشت که این نتایج نتیجه مذاکرات انجامشده در برلین در مورد حل و فصل مسالمتآمیز بحران اوکراین است و خاطرنشان کرد که نمایندگان طرف آمریکایی در آن مذاکرات موافقت کردند که این تضمینهای امنیتی را به کییف اعطا کنند.
مرتس در یک مصاحبه تلویزیونی افزود: «دیروز ما در رابطه با آمادگی آمریکاییها و اروپاییها برای ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین پس از آتشبس، گام بزرگی به جلو برداشتیم. ما حتی در مورد تضمینهای امنیتی مشابه مطابق با ماده ۵ پیمان ناتو که مربوط به تعهدات کمک متقابل است، بحث کردیم. و دیروز پس از توافق بر سر آن، این موضوع را بیان کردیم و آن را به صورت کتبی ارائه دادیم.»
به گفته وی، بحث حول محور تضمینهای امنیتی برای اوکراین در دوره پس از آتشبس میچرخد. او گفت: «این تضمینهای امنیتی دیروز توسط آمریکاییها مورد توافق قرار گرفت.»