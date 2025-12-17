خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرتس:‌

آمریکا از اوکراین به‌عنوان یکی از اعضای ناتو محافظت می‌کند

آمریکا از اوکراین به‌عنوان یکی از اعضای ناتو محافظت می‌کند
کد خبر : 1728875
لینک کوتاه کپی شد.

صدراعظم آلمان، گفت که ایالات متحده موافقت کرده است که تضمین‌های امنیتی مشابه ماده ۵ منشور ناتو را به کی‌یف اعطا کند و بنابراین از آن به عنوان یکی از کشورهای عضو این اتحاد «محافظت» خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، گفت که ایالات متحده موافقت کرده است که تضمین‌های امنیتی مشابه ماده ۵ منشور ناتو را به کی‌یف اعطا کند و بنابراین از آن به عنوان یکی از کشورهای عضو این اتحاد «محافظت» خواهد کرد.

صدراعظم آلمان اظهار داشت که این نتایج نتیجه مذاکرات انجام‌شده در برلین در مورد حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین است و خاطرنشان کرد که نمایندگان طرف آمریکایی در آن مذاکرات موافقت کردند که این تضمین‌های امنیتی را به کی‌یف اعطا کنند.

مرتس در یک مصاحبه تلویزیونی افزود: «دیروز ما در رابطه با آمادگی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین پس از آتش‌بس، گام بزرگی به جلو برداشتیم. ما حتی در مورد تضمین‌های امنیتی مشابه مطابق با ماده ۵ پیمان ناتو که مربوط به تعهدات کمک متقابل است، بحث کردیم. و دیروز پس از توافق بر سر آن، این موضوع را بیان کردیم و آن را به صورت کتبی ارائه دادیم.»

به گفته وی، بحث حول محور تضمین‌های امنیتی برای اوکراین در دوره پس از آتش‌بس می‌چرخد. او گفت: «این تضمین‌های امنیتی دیروز توسط آمریکایی‌ها مورد توافق قرار گرفت.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری