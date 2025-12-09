محاصره نیروهای اوکراینی در میرنوگراد؛ روسیه ادعای تصرف ۳۰ درصد شهر را مطرح کرد
با دستور مستقیم رئیسجمهور روسیه، نیروهای روسی پیشروی در میرنوگراد در استان دونتسک اوکراین را آغاز کردند و مدعی تصرف بخشهایی از این شهر ۴۶ هزار نفری شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ژنرال والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، امروز- سهشنبه- اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور در طول تمامی خطوط نبرد در اوکراین در حال پیشروی هستند و واحدهای اوکراینی محاصرهشده در شهر میرنوگراد را هدف قرار دادهاند.
وی در نشست با افسران گروه مرکزی مستقر در منطقه دنیپروپتروفسک اوکراین اعلام کرد که بهدستور ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، نیروهای این کشور مأمور به شکست کامل واحدهای اوکراینی در شهر میرنوگراد شدهاند.
میرنوگراد شهری با حدود ۴۶ هزار نفر جمعیت پیش از جنگ است که در شرق شهر پوکروفسک واقع شده و در روزهای اخیر شاهد درگیریهای شدید میان دو طرف بوده است.
گراسیموف افزود که تاکنون بیش از ۳۰ درصد ساختمانهای میرنوهراد به تصرف نیروهای روسی درآمده است.
روسیه، که همچنان برای شهر پوکروفسک از نام دوران شوروی «کراسنوآرمیسک» استفاده میکند، مدعی است کنترل کامل این شهر را در دست گرفته و نیروهای اوکراینی را در میرنوگراد (که روسها آن را دیمیتروف مینامند) محاصره کرده است.
در مقابل، دولت اوکراین بارها این ادعاهای روسیه را مبنی بر سقوط پوکروفسک رد کرده و میگوید نیروهایش هنوز بخشی از شهر را در اختیار دارند و در میرنوهراد نیز در حال جنگ هستند.
بهگزارش منابع رسمی، روسیه اکنون حدود ۱۹٫۲ درصد از خاک اوکراین را تحت کنترل دارد؛ از جمله شبهجزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ ضمیمه خاک خود کرد، همچنین مناطق لوگانسک، بیش از ۸۰ درصد از دونتسک، ۷۵ درصد از خرسون و زاپورژیا، و بخشهایی از مناطق خارکیف، سومی، میکولایف و دنیپروپتروفسک.
دولت اوکراین اعلام کرده است که همچنان خطوط دفاعی خود را حفظ کرده و روسیه را مجبور میکند بهای سنگینی برای آنچه «دستاوردهای محدود» مینامد، بپردازد.
ولادیمیر پوتین هفته گذشته گفته بود که روسیه در صورت عدم عقبنشینی کامل نیروهای اوکراینی، منطقه دونباس را بهطور کامل با نیروی نظامی تصرف خواهد کرد - موضوعی که کییف بهشدت آن را رد کرده است.