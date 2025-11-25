به گزارش ایلنا، یک گزارش تازه از وجود طرحی مشترک میان آمریکا و روسیه پرده برمی‌دارد؛ طرحی که هدف آن پایان‌دادن به جنگ اوکراین و اختصاص حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده روسیه به‌عنوان امتیاز مالی ویژه برای واشنطن است. این سناریو نفوذ اروپا را به‌شدت تهدید می‌کند، اوکراین را از اصلی‌ترین منبع مالی‌اش محروم می‌سازد و اروپایی‌ها را به تکاپوی فوری برای مصادره این دارایی‌ها وامی‌دارد تا ترامپ نتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند.

نشریه فارن پالیسی نوشت، این طرح دلیل تمایل جدی دونالد ترامپ برای دستیابی سریع به توافق را توضیح می‌دهد؛ زیرا اتحادیه اروپا هنوز قادر است با مصادره فوری دارایی‌ها، این سناریو را خنثی کند؛ اقدامی که یکی از ارکان اصلی توافق را بی‌اثر کرده، جذابیت آن برای واشنطن را کاهش می‌دهد و در عین حال منابع مالی فوری در اختیار اوکراین قرار می‌دهد.

در همین حال، اوکراین با بحرانی مالی در آستانه وقوع مواجه است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که کسری بودجه این کشور در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ممکن است به ۶۵ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که با احتساب هزینه‌های جنگ به ۱۵۵ میلیارد دلار افزایش می‌یابد. با قطع کمک‌های آمریکا، کی‌یف اکنون تنها بر حمایت مالی اروپا تکیه دارد.

قرار بود شورای اروپا به‌تازگی طرحی را برای مصادره دارایی‌های روسیه تصویب کند؛ طرحی که بر اساس آن این دارایی‌ها به کمیسیون اروپا منتقل شده و وامی ۱۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین صادر می‌شد؛ وامی که بازپرداخت آن تنها در صورت پرداخت غرامت از سوی روسیه انجام می‌گرفت. با این حال، پس از رفع مخالفت فرانسه و آلمان، بلژیک به دلیل نگرانی از پیامدهای حقوقی احتمالی برای مؤسسه «یوروکلیر» ــ نگهدارنده اصلی دارایی‌های روسیه در اروپا ــ جلسه را متوقف کرد.

در همین حال، طرح مشترک آمریکا و روسیه برای بازچینش معادلات مطرح شده است. بر اساس این طرح، ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده روسیه به شرکت‌های آمریکایی برای بازسازی اوکراین اختصاص می‌یابد و دولت آمریکا نیمی از سود آن را دریافت خواهد کرد. همچنین ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر در قالب یک پروژه سرمایه‌گذاری مشترک میان واشنطن و مسکو هزینه می‌شود.

به این ترتیب، سهم آمریکا از این توافق به ۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که اروپا باید ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر برای بازسازی اوکراین تأمین کند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که این طرح نگرانی‌های جدی در اروپا ایجاد کرده است؛ چرا که این قاره مالک سه‌چهارم دارایی‌های مسدودشده است، در حالی که سهم آمریکا تنها ۱.۵ درصد است. این توافق عملا به واشنگتن اجازه می‌دهد بر حقوق اقتصادی اتحادیه اروپا دست بگذارد و حتی با تهدید بانک‌های اروپایی به محدودیت‌های دلاری، فشار مالی وارد کند؛ مشابه آنچه در سال ۲۰۱۲ در پرونده «سوئیفت» و ایران رخ داد.

طرح آمریکا بر پایه دارایی‌های مسدودشده روسیه، شریان مالی اصلی اوکراین را تهدید می‌کند و بودجه نظامی این کشور را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. دریافت وام جدید از صندوق بین‌المللی پول نیز به حمایت واشنگتن وابسته است.

اکنون پرسش کلیدی این است که آیا اتحادیه اروپا می‌تواند به‌سرعت دارایی‌های روسیه را مصادره و وام جبرانی را صادر کند تا طرح ترامپ ناکام بماند. دیگر سؤال این نیست که «آیا دارایی‌های روسیه مصادره خواهد شد؟»، بلکه «چه کسی نخستین بهره‌بردار خواهد بود: اروپا یا آمریکا؟»، در حالی که ترامپ تأکید دارد هر توافقی باید پیش از همه به نفع واشنگتن باشد.

