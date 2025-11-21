خبرگزاری کار ایران
وال استریت ژورنال گزارش داد:

تلاش اروپا برای مقابله با طرح آمریکا برای حل و فصل بحران اوکراین

تلاش اروپا برای مقابله با طرح آمریکا برای حل و فصل بحران اوکراین
رهبران اروپایی که از طرح آمریکا برای حل و فصل بحران اوکراین ناراضی هستند، در حال تهیه یک پیشنهاد متقابل هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رهبران اروپایی که از طرح آمریکا برای حل و فصل بحران اوکراین ناراضی هستند، در حال تهیه یک پیشنهاد متقابل هستند.

به گزارش این روزنامه، اروپایی‌ها به دنبال متقاعد کردن اوکراین برای حمایت از طرح خود هستند که به اعتقاد آنها شرایط مطلوب‌تری را برای کیف ارائه می‌دهد.

این روزنامه نوشت: «اروپا امیدوار است طرح خود را ظرف چند روز نهایی کند، اما کیف هنوز متعهد به پذیرش آن نشده است.»

