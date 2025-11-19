خبرگزاری کار ایران
همکاری محرمانه آمریکا و روسیه برای تدوین طرح جدید پایان جنگ اوکراین

همکاری محرمانه آمریکا و روسیه برای تدوین طرح جدید پایان جنگ اوکراین
پایگاه آمریکایی «اکسیوس» امروز -چهارشنبه- به نقل از منابع آمریکایی و روس گزارش داد که دولت آمریکا در حال همکاری محرمانه با مسکو برای تدوین یک طرح جدید با هدف پایان‌دادن به جنگ اوکراین است.

به گزارش ایلنا، پایگاه آمریکایی «اکسیوس» امروز -چهارشنبه- به نقل از منابع آمریکایی و روس گزارش داد که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در حال همکاری محرمانه با مسکو برای تدوین یک طرح جدید با هدف پایان‌دادن به جنگ اوکراین است.

به گفته این منابع، طرح ۲۸ بندی آمریکا الهام‌گرفته از تلاش موفق ترامپ برای پیشبرد توافق در غزه است.

یک مقام ارشد روس گفته است که نسبت به این طرح «خوش‌بین» است، اما اکسیوس تأکید کرد که هنوز مشخص نیست واکنش اوکراین و متحدان اروپایی آن به این رویکرد چه خواهد بود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، ۲۸ بند این طرح در چهار محور اصلی تنظیم شده است:

۱- برقراری صلح در اوکراین، ۲- تضمین‌های امنیتی، ۳- امنیت اروپا و ۴- روابط آینده آمریکا با روسیه و اوکراین

طبق گزارش اکسیوس، «استیو ویتکاف» فرستاده ترامپ، مسئولیت تدوین این طرح را برعهده دارد و تاکنون گفت‌وگوهای گسترده‌ای با «کرل دیمیتریف» نماینده روسیه در این‌باره انجام داده است.

نماینده ویژه رئیس‌جمهوری روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، گفته است این ابتکار آمریکا هیچ ارتباطی با طرحی که انگلیس برای ایجاد «نسخه مشابه طرح غزه» در اوکراین دنبال می‌کند ندارد؛ طرحی که به گفته وی «هیچ شانسی برای موفقیت ندارد» زیرا دیدگاه‌های روسیه را نادیده می‌گیرد.

این مقام روس همچنین گفته است که طرف آمریکایی اکنون در حال توضیح «مزایا»ی رویکرد جدید برای اوکراینی‌ها و اروپایی‌هاست.

در همین حال یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است، تأیید کرد که کاخ سفید اطلاع‌رسانی به مقام‌های اروپایی و همچنین اوکراینی‌ها درباره این طرح را آغاز کرده است.

وی گفته است که دولت آمریکا باور دارد «فرصت واقعی» برای همراه‌کردن اوکراینی‌ها و اروپایی‌ها وجود دارد و افزوده است که این طرح بر اساس بازخوردهای طرف‌های مختلف تعدیل خواهد شد.

این مقام آمریکایی همچنین تأکید کرد: «ما فکر می‌کنیم اکنون زمان مناسبی برای پیشبرد این طرح است، اما هر دو طرف باید واقع‌بین و عمل‌گرا باشند».

