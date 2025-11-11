خبرگزاری کار ایران
انتخابات، ثبات ۲۰ سال آینده را پایه‌گذاری می‌کند

رهبر جریان حکمت ملی عراق پس از انداختن رای خود به صندوق تاکید کرد که انتخابات کنونی، پایه و اساس ثبات پایدار برای ۲۰ سال آینده است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری عراق، «سید عمار الحکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، امروز -سه شنبه- پس از شرکت در انتخابات پارلمانی عراق گفت که این انتخابات سرنوشت ساز است همانطور که انتخابات ۲۰۰۵، دموکراسی را ایجاد کرد، این انتخابات نیز عامل ایجاد ثبات پایدار برای ۲۰ سال آینده است از این رو امیدواریم ملت به پای صندوق‌های رای بروند و مشارکت گسترده، موثر و آگاهانه داشته باشند و اعتماد خود را به کسی که شایسته است بدهند تا عراق به ثبات پایدار برسد.

 الحکیم توضیح داد که حجم مشارکت و حسن انتخاب دو عاملی است که عراق را در مسیر درست قرار می‌دهند چرا که رای‌گیری چند دقیقه طول می‌کشد اما نتایج آن چهار سال ادامه دارد.

وی افزود که نیروهای سیاسی متعهد به تشکیل دولت جدید در مدت کوتاهی هستند و به نشانه‌هایی از بهبود اوضاع عراق، از جمله پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی، پایان احتمالی ماموریت یونامی و پیش‌بینی‌ها مبنی بر تسریع روند تشکیل دولت اشاره کرد.

 

 

 

