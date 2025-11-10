به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات اکوادور ‌اعلام کردند که اجساد ۲۷ زندانی که بر اثر خفگی جان خود را از دست داده بودند، در پی شورش‌هایی که چهار کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت، در یک زندان پیدا شد.

مقامات در بیانیه‌ای اعلام کردند که «هنوز در تلاشند تا حقیقت کامل درباره آنچه در زندان ماچالا در شهرستان ال اورو رخ داده است را کشف کنند» و افزودند که پرسنل پزشکی قانونی در محل حضور دارند.

روز خونین زندان ماچالا نشان‌دهنده آخرین موج ناآرامی در زندان‌های این کشور آمریکای جنوبی است.

زندان‌های اکوادور به مراکز عملیاتی برای باندهای رقیب قاچاق مواد مخدر تبدیل شده‌اند و بیش از ۵۰۰ زندانی در خشونت بین گروه‌هایی که برای کنترل این تجارت پرسود رقابت می‌کنند، کشته شده‌اند.

