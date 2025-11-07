ارسال یک بسته مشکوک به پایگاهی نظامی در آمریکا؛ چندین تن روانه بیمارستان شدند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک بسته مشکوک در یک پایگاه نظامی در آمریکا چندین تن را راهی بیمارستان کرد.

سی‌ان‌ان گزارش داد که چندین نفر پس از دریافت بسته‌ای مشکوک در یک پایگاه نظامی ایالات متحده در مریلند بیمار شده و به بیمارستان منتقل شدند.

این شبکه به نقل از بیانیه‌ای از پایگاه مشترک اندروز اعلام کرد که پس از باز شدن بسته مشکوک، ساختمانی در این پایگاه تخلیه شد.

