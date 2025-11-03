مادورو در پاسخ به تهدیدهای ترامپ: هدف آمریکا سرقت ثروت نفتی ونزوئلاست

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه آمریکایی «سی‌بی‌اس» مدعی شده بود که «روزهای مادورو در قدرت به شماره افتاده است.»

در پاسخ، اما، نیکلاس مادورو تأکید کرد: «ونزوئلا کاملا بی‌گناه است و هیچ ارتباطی با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر ندارد. تمام این دروغ‌ها برای آماده‌سازی افکار عمومی جهان جهت حمله به کشور ما و غارت منابع عظیم نفتی‌مان طراحی شده است.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا افزود: «تمام اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا، بخشی از پروژه‌ای برای تغییر نظام و بازگرداندن سلطه واشنگتن بر آمریکای لاتین است. ما اجازه نخواهیم داد امپریالیسم آمریکا آینده کشورمان را تعیین کند.»

مادورو در سخنرانی‌های اخیر خود بارها تاکید کرده است که آمریکا با ابزارهای سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی به دنبال سرنگونی دولت قانونی کاراکاس است تا کنترل بر منابع نفتی و گازی این کشور را به دست گیرد.

