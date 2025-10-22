مجید صفاتاج، کارشناس مسائل فلسطین در تشریح اهمیت کلیدی گذرگاه رفح و دلایل کارشکنی اسرائیل در بازگشایی این گذرگاه در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: اگر به نقشه غزه نگاه کنید، می‌بینید که این منطقه چند گذرگاه دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها گذرگاه «رفح» است. این گذرگاه تنها مسیر راهبردی و حیاتی برای غزه محسوب می‌شود، زیرا به طور مستقیم به مصر متصل است و از طریق آن می‌توان هم کمک‌های انسان‌دوستانه و هم سایر کمک‌ها را ارسال کرد. از این رو می‌توان گفت که این گذرگاه حکم شاهراه حیاتی برای مردم و کل منطقه غزه را دارد و همچنین برای رژیم صهیونیستی نیز این گذرگاه دارای اهمیت ویژه‌ای است. سایر گذرگاه‌ها یا اهمیت کمتری دارند یا در مناطقی قرار دارند که تحت کنترل سرزمین‌های اشغالی است.

وی ادامه داد: اسرائیل در طول ۷۶ سال حیات خود بارها عهدشکنی کرده و به تعهداتش پایبند نبوده و همواره تلاش کرده طرف مقابل را در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن قرار دهد. در لبنان و جنگ‌های گذشته نیز شاهد این رفتار بودیم و حتی در مناسبات اقتصادی و منطقه‌ای نیز تلاش داشته با فشار، طرف مقابل را تضعیف کند. اکنون با وجود توافق‌هایی که بین برخی کشورها انجام شده و تا حدودی خیال‌ها را راحت کرده، رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند از هر بهانه‌ای (چه برای اسیرانی که زنده‌اند و چه برای آنهایی که جان‌شان را از دست داده‌اند) بهره ببرد تا توافق را زیر پا بگذارد یا آن را خنثی کند و دوباره فشار را بر غزه افزایش دهد. این رژیم هرگاه احساس کند طرف مقابل ضعیف است، درنگ نمی‌کند و اساساً یا حمله می‌کند، یا مزاحمت ایجاد کرده یا اجازه ارائه کمک‌های انسانی را نمی‌دهد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: اکنون وضعیت غزه نیز چنین است؛ چون اسرائیل می‌داند اگر آتش‌بس بلندمدت برقرار شود، همانند گذشته حماس و دیگر گروه‌های مقاومت علاوه بر بازسازی غزه، به تقویت توان مقاومت خواهند پرداخت که این مسأله برای رژیم صهیونیستی قابل قبول نیست. هم‌اکنون حتی در یک روز ممکن است ده‌ها یا نزدیک به ۱۰۰ مورد تغییر در محدودیت‌ها و نقض‌های آتش‌بس رخ دهد؛ این تعارضات و تلاش‌ها برای شکستن آتش‌بس قطعاً در سطح روابط بین‌الملل نیز پیامدهای منفی دارد. برای آمریکا نیز این موضوع خوب نیست؛ مثلاً شخصی مانند ترامپ که بارها در تبلیغات و رسانه‌های خود مدعی شده آتش‌بس را برقرار کرده و ضامن آن است، اگر رفتار اسرائیل این ادعاها را بی‌اعتبار کند، اعتبار بین‌المللی آمریکا و وعده‌های رئیس‌جمهوری این کشور زیر سؤال خواهد رفت. حتی آن کشورهایی که هنوز امید اندکی به آمریکا دارند، ممکن است آن پشتوانه ضعیف را نیز از دست بدهند.

وی افزود: از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی به آزادی تمامی اسرایی که در اختیار دارد (چه زنده و چه کشته شده) بسیار اهمیت می‌دهد و دستیابی به این هدف را به هر قیمتی دنبال می‌کند، حتی اگر این امر به هزینه علیه تل‌آویو از سوی افکار عمومی جهان تمام شود. طی این دو سال تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای در کشورهای غربی علیه اسرائیل صورت گرفته است؛ با این حال برای تل‌آویو اولویت، دستیابی به هدف آزادی اسرا و مهار مقاومت است. اگر رژیم صهیونیستی در این هدف موفق شود، در مراحل بعدی بی‌تردید بازسازی غزه را آرام پیش خواهد برد یا با مزاحمت جلوی آن را خواهد گرفت تا توان مقاومت را تا حد امکان کاهش دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا چند روز پیش نتانیاهو اعلام کرد که نامزد انتخابات ۲۰۲۶ خواهد شد. این اعلام نظر در شرایط فعلی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد؛ به گونه‌ای که گروهی از اپوزیسیون اسرائیل به وی اعتراض کردند که در چنین وضعیتی برگزاری انتخابات و تقسیم کابینه نامناسب است، و گروهی دیگر از او حمایت کردند. در این خصوص باید دانست شخصیت نتانیاهو، که بارها به عنوان چهره‌ای مقتدر و گاهی تک‌رو شناخته شده، همیشه در تعاملات بین‌المللی و توافقات نقش داشته و این رفتارها باعث نگرانی برخی مقامات خارجی نیز شده است. هرچند آمریکایی‌ها، به‌ویژه برخی شخصیت‌ها، حمایت‌های قابل توجهی از او کرده‌اند، اما مسأله اصلی این است که با تداوم این راهبردها و کارشکنی‌ها، آینده سیاسی او و نیز سرنوشت آتش‌بس و بازسازی غزه هنوز زیر ذره‌بین تحلیل قرار دارد.

انتهای پیام/