به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، هواپیماهای آمریکایی در مسیر خود به سوی اراضی اشغالی هستند تا مقدمات سفر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را فراهم کنند.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که ۶ هواپیمای بزرگ آمریکایی در مسیر خود به سمت اراضی اشغالی هستند، تا مقدمات سفر ترامپ در دوشنبه آتی را فراهم کنند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که ۶ هواپیما «بوئینگ سی-۱۷» هم‌اکنون پیش از سفر ترامپ، درحال پراز به سوی اراضی اشغالی هستتند.

این شبکه اشاره کرد که این نوع از هواپیماها برای انتقال‌های استراتژیک و نظامی استفاده می‌شود می‌تواند برای جابه‌جایی سرباز نیز مورد استقرار قرار بگیرد.

انتهای پیام/