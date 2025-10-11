خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرواز هواپیماهای آمریکایی به سمت سرزمین‌های اشغالی برای آماده‌سازی سفر ترامپ

پرواز هواپیماهای آمریکایی به سمت سرزمین‌های اشغالی برای آماده‌سازی سفر ترامپ
کد خبر : 1698533
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های صهیونیستی از پرواز شش هواپیمای بوئینگ به سوی اراضی اشغالی پیش از سفر رئیس‌جمهور ایالات متحده به این منطقه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، هواپیماهای آمریکایی در مسیر خود  به سوی اراضی اشغالی هستند تا مقدمات سفر «دونالد  ترامپ»  رئیس جمهور آمریکا را فراهم کنند.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که ۶ هواپیمای بزرگ آمریکایی در مسیر خود به سمت اراضی  اشغالی هستند، تا مقدمات سفر ترامپ در دوشنبه آتی را فراهم  کنند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که ۶ هواپیما «بوئینگ سی-۱۷» هم‌اکنون پیش از سفر ترامپ، درحال پراز به سوی اراضی اشغالی هستتند.

این شبکه اشاره کرد که این نوع از هواپیماها برای انتقال‌های استراتژیک و نظامی استفاده می‌شود می‌تواند برای جابه‌جایی سرباز نیز مورد استقرار قرار بگیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ