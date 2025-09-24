خبرگزاری کار ایران
«آی‌۲۴ نیوز» گزارش داد؛

احتمال دیدار احمد الشرع و نتانیاهو در کاخ سفید

شبکه صهیونیستی «آی‌۲۴ نیوز» به نقل از یک منبع بلندپایه اعلام کرد که «احتمال بسیار بالایی» وجود دارد که روز دوشنبه آینده نشستی میان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس‌جمهوری موقت سوریه در کاخ سفید برگزار شود.

به گزارش ایلنا، شبکه صهیونیستی «آی‌۲۴ نیوز» به نقل از یک منبع بلندپایه اعلام کرد که «احتمال بسیار بالایی» وجود دارد که روز دوشنبه آینده نشستی میان «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «احمد الشرع» رئیس‌جمهوری موقت سوریه در کاخ سفید برگزار شود.

احتمال این دیدار در حالی مطرح شده است که آمریکا فشار شدیدی بر اسرائیل و سوریه برای امضای یک توافق امنیتی وارد می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا دوشنبه گذشته اعلام کرده بود که احمد الشرع در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، دیدار کرده و دو طرف درباره اولویت‌های واشنگتن در سوریه و همچنین روابط اسرائیل و سوریه گفت‌وگو کرده‌اند. 

پیش‌تر نیز شبکه ۱۳ اسرائیل گزارش داده بود که «بیشتر بندهای توافق امنیتی در حال تدوین میان سوریه و اسرائیل نهایی شده»، اما همچنان اختلاف اصلی بر سر «آزادی عمل نیروی هوایی اسرائیل در حریم هوایی سوریه» باقی مانده است.

رئیس‌جمهوری موقت سوریه پیش‌تر احتمال امضای توافق با اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا در روزهای آینده را مطرح کرده و گفته بود که این توافق می‌تواند مشابه توافق سال ۱۹۷۴ میلادی باشد.

 

