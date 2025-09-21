ابراز امیدواری لوپن برای شرکت در انتخابات احتمالی زودهنگام پارلمانی

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «مارین لوپن»، رهبر فراکسیون اجتماع ملی در پارلمان فرانسه، در مصاحبه‌ای با روزنامه لو ژورنال دو دیمانش گفت که امیدوار است در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، در این انتخابات شرکت کند.

لوپن گفت: «اگر پارلمان منحل شود، فکر می‌کنم بتوانم در آن شرکت کنم. من چندین شکایت ثبت کرده‌ام و سابقه‌ای توسط شورای قانون اساسی تعیین شده است که به من اجازه می‌دهد تا زمان قطعی شدن این تصمیم، آن را به چالش بکشم.»

وی افزود که درخواست تجدیدنظر او علیه حکم دادگاه بدوی فرانسه نیز به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه شده است.

این سیاستمدار تأکید کرد که قصد ندارد سیاست را ترک کند، حتی اگر نتواند در انتخابات شرکت کند.

وی گفت: «به عنوان مثال، اگر نتوانم نامزد شوم، همچنان به فعالیت سیاسی ادامه خواهم داد.»

